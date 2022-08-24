恒指午後跌241點　碧服績後跌近3%　石藥挫近4%｜持續更新

隔晚美股三大指數續下跌，港股連跌兩日後，黑期今早靠穩，最新升約40點於19500點附近，不過要留意風暴消息或影響明日港股正常交易。此外，今日公布業績股份包括:中海外（0688）、中石油（0857）、石藥（1093）、蒙牛（2319）、碧桂園服務（6098）、農夫山泉（9633）等。



【13：01】恒指跌241點

恒指午後跌241點，報19262點；科指跌2.33%，報4044點。

碧桂園服務（6098）績後跌近3%，石藥（1093）跌近4%，瑞聲科技（2018）跌0.87%。

【12：00】恒指半日跌260點

恒指半日跌260點，19243點，成交551億元；科指跌2.5%，報4036點。

快手（1024） 績後挫近7%，恒地（0012）跌逾4%，小鵬汽車（9868）插逾12%破底，惟京東（9618）升0.54%。

龍光集團（3380）跌幅收窄，至46.33%，報1.17元，早段曾低見0.92元。

【11：30】A股三大指數中午齊挫

內地三大指數早盤高開低走，滬指跌超1%，創指跌近3%，北向資金持續流出，寧德時代（深： 300750）放量大跌近5%。

港股跌幅亦擴大至300點，低見19189點，成交額達519億元。比亞迪（1211）最新跌逾半成，低見257.6元，成交額接近15億元。

【10：27】 旭輝挫近一成

內房「資優生」旭輝﹙0884﹚突大瀉8%，最新見2.39元，成交額6,490萬。

龍光集團（3380）跌幅收窄，至45.4%，報1.19元，早段曾低見0.92元。

【09：52】港股高開低走 特步績後大瀉

港股高開低走，恒生科技指數跌超1%。小鵬汽車（9868）跌超11%，理想汽車（2015）跌超5%，蔚來（9866）跌超3%，快手（1024）、百度集團（9888）跌超2%。

體育用品股績後股價表現天與地，特步﹙1368﹚大瀉13.3%，低見10.94元。安踏體育﹙2020﹚則升4%，報95.7元。

特步上半年純利5.9億人民幣，按年升38.4%，派中期息13港仙，而安踏體育上半年少賺6.5%至不足35.9億元人民幣，派中期息62港仙。

【09：20】恒指高開38點

恒指高開38點，報19542點；科指升0.12%，報4145點。

京東（9618）績後升近3%，報227.2元，該公司次季多賺四成勝預期，營收錄2,676億元人民幣，按年增5.4%；快手跌1.73%，其次季營收217億元，按年增長13.4%。

小鵬汽車（9868）跟隨美股ADR向下，低開近一成，報75元。公司次季虧損按年擴大1.26倍，表現遜預期。

龍光集團 （3380） 今早復牌，即挫56.88%，報0.94元，該公司稱在境內資本市場已經完成12筆公開市場債券的展期工作，另外也就一筆境外貸款簽署了展期協定，獲得全體參貸銀行的全力支援和同意。