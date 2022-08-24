四名國企內房高層　同日涉嫌嚴重違紀違法被查

內房近年陷入的債務問題仍未解決，最新更有國企的管理層涉嫌嚴重違紀違法，一日內有4名高層被查。

廈門建發集團兩高層被查

據廈門市紀委監委資料，廈門建發集團黨委委員、副總經理，建發房地產集團黨委書記、董事長莊躍凱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廈門市紀委監委紀律審查和監察調查。

另外，廈門建發集團有限公司黨委委員，廈門建發城服發展股份有限公司黨委書記、董事長施震涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廈門市紀委監委紀律審查和監察調查。

深圳市人才安居集團劉暉涉違紀違法

深圳方面，據深圳市紀委監委昨晚（23日）公布，深圳市人才安居集團有限公司副總經理劉暉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受深圳市紀委監委紀律審查和監察調查。

前潤地高層亦被查

據四川省紀律檢查委員會發表公告，稱華潤置地（1109）原黨委書記、董事局主席兼執行長唐勇（圖）涉嫌嚴重違紀違法，目前華潤集團紀委正對他進行紀律審查，四川省綿陽市監委亦正進行監察調查。

受消息拖累，內房股急挫，旭輝（0884）跌8.9%；華潤置地及碧桂園（2007）跌3.1%；龍光集團今早（24日）復牌，一度急跌近五成八，最新仍要跌46.3%