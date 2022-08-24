小鵬汽車次季業績遜預期　Q3交付量指引保守　遭大行削目標價

小鵬汽車（9868）公布次季業績，按非公認會計原則計算，淨虧損擴大至24.64億元。期內，汽車交付量達34,422輛，按年上升98%；毛利率10.9%，按年下跌100個基點。



小鵬汽車港股承接ADR跌勢，最新挫逾13%，報71.85元，成交額超過7億元。

花旗發表報告表示，小鵬汽車第二季毛利率高於市場預期，卻對第三季汽車銷量指引非常保守，反映銷售量或受疫情、消費降級、供應鏈挑戰等多重不確定因素影響。該行將小鵬汽車2022財年至2024財年銷量預測各下調至14萬輛、25萬輛及36萬輛，料綜合毛利率分別為11.5%、17.1%及21.6%。

花旗維持對其「買入」評級，但下調目標價，由198.38元大削至107.17港元，相當於2024年動態市盈率僅1倍。

大摩：第三季交付量指引令人意外

至於另一大行摩根士丹利同樣認為，小鵬汽車預期第三季汽車交付量介乎2.9萬至3.1萬輛，相當於按季下跌10%至16%，相關指引令人意外。

大摩認為，小鵬汽車7月份銷量為1.15萬輛，根據相關指引，意味著8、9月各月平均交付量低於1萬輛，相關指引相對保守。該行維持「增持」評級，目標價41美元。