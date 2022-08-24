平保管理層：壽險改革符預期將如期完成　股價「還是被低估」

中國平安（2318）上半年壽險及健康險新業務價值，按年下跌28%至195.73億元人民幣（下同），為平保2007年披露中期新業務價值以來，按年跌幅最大的上半年表現。對於保險業務表現，聯席首席執行官陳心穎認為，新業務價值下跌，是和集團在2019年底開始的壽險改革有關，在過程中，集團的代理經紀人數有所下跌，不過認為整體的代理質素提高。

單計第二季，平保新業務價值為69.84億元，按年下跌16.93%，較第一季33.67%收窄。陳心穎認為，是反映壽險產品改革符預期，初具成效，又指將會如期在今年完成。

近來一直有股東要求滙控（0005）分拆亞洲業務，平保則持有該行逾8%。被問及董事長馬明哲有否和滙控方面進行會面及對話，以及會否退出對滙控的投資，管理層未有正面回應。首席投資執行官鄧斌則指出，作為滙控長期合作伙伴，對於能夠提升滙控業績的匯控，提高效率的建議，都會保持開放態度。

派息和營業利潤掛鉤

對於平安的股價表現，聯席首席執行官兼首席財務官姚波指出，管理層認為公司股價低於價值，公司股價「還是被低估」。若以保險業常用的估值指標計，現時集團的內含價值倍數約為0.5倍，是歷史低位；若在高潮的時候可以達1倍，甚至以上。他又指，股價表現受多方面因素影響，不過集團會繼續做好市值管理工作，同時維持分紅政策派息方針穩定，集團的派息和營業利潤掛鉤，現時股息率達5-6%。

平安中期撇除一次性因素等的營運利潤為853.4億元，按年上升4.28%，每股中期股息，按年上升4.55%至0.92元。

對於不動產的投資方面，管理層指出，保險資金投資是跨越周期的長期資金投資，認為現時相關風險可控。