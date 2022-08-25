馬鞍風球｜天文台改發3號強風訊號　港交所︰下午1時復市

強烈熱帶風暴「馬鞍」正吹襲本港。天文台於昨日（24日）中午12時40分宣布懸掛3號強風信號；並於昨日晚上7時25分掛8號風球。天文台今晨﹙25日﹚5時45分指，「馬鞍」正遠離香港，本港風力將逐漸減弱，天文台會視乎本港風力的減弱程度，考慮在上午9至11時之間改發3號強風信號。

天文台再於上午9時20分改發3號強風訊號，預料本港平均風速每小時41至62公里，並提醒現時風力仍然強勁，請勿鬆懈防風措施。

今下午1 時復市

港交所於上午約10時10分宣布，由於天文台已取消八號颱風信號，證券市場交易將於今天下午1時恢復。

在衍生產品市場，設有上午及下午交易時段的產品將於下午1時恢復交易，其他產品則會在上午11時30分恢復交易。

當證券市場恢復時，將不設開市前交易時段。而設有開市前議價時段的期貨合約，該時段將因應不同產品在市場恢復前15分鐘或30分鐘開始。

港股打風開市指引

港交所今晨約7時宣布，由於天文台現已發出八號颱風信號 ，今天證券市場（包括滬深港通北向交易）及衍生產品市場之上午交易時段會延遲開市。

該所重申打風指引稱，若八號或以上颱風信號／極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易；若八號或以上颱風信號／極端情況警告於中午12時或之前取消，港交所證券及衍生產品市場的產品將於下午恢復交易，並會在颱風信號／極端情況警告解除約兩小時後的整點或30分開始交易。

若八號或以上颱風信號／極端情況警告於中午12時仍然生效，證券及衍生產品市場將會全日暫停交易。