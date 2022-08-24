馬鞍風球｜8號風球高懸　若明早仍未落波　港股市場安排一文看清

強烈熱帶風暴馬鞍正吹襲本港。天文台於周三（24日）中午12時40分宣布懸掛3號強風信號；並預告會考慮在周三傍晚6時至晚上9時改掛8號烈風或暴風信號。若8號烈風或暴風信號延至周四（25日），本港金融市場運作或會影響。

香港交易所（0388）於周三晚上宣布，由於天文台已發出八號颱風信號，周三收市後交易時段將於晚上7時40分起暫停交易。

若8號風球至周四仍未解除，港交所又有何安排？據港交所網頁顯示，若8號或以上颱風信號在早上7時前解除，當日交易如常進行。若在早上7時至9時期間解除，開市前時段將被取消。早上交易時段則在信號警告解除後2小時恢復交易（恢復交易的開始時間須為整點或30分）。

若在早上9時至11時解除，開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將如常於下午1時開始。若在上午11時至11時30分之間解除，開市前時段及早上交易時段將被取消，下午交易時段將於下午1時30分開始。若信號於上午11時30分至中午12時取消，開市前時段及早上交易時段將被取消，下午交易時段將於下午2時開始。

若有關信號在中午12時取消，全日停止交易。