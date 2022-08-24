碧服CFO：適當調低全年收入及核心盈利指引　無意收購碧桂園資產

碧桂園服務（6098）執行董事、總裁李長江出席中期業績發布會，他表示上半年利潤沒有實現和營收同比例增長，疫情影響是關鍵之一。



首席財務官黃鵬亦指，相關差異亦是基於結構性因素，當中涉及收購價格分攤（PPA），去年收購的項目以及可換股債券產生的成本都要分攤，令毛利有影響。而毛利率下滑，一部分由於併表業務的毛利率較原有業務低，加上疫情所衍生的工作亦產生數以億計的額外成本。

儘管期內非業主增值服務和社區增值服務均受到不同程度的影響，但李長江強調，公司仍然信心十足，因為基本盤仍在。公司將堅持從追求規模增長，轉向追求有現金回報的利潤，以及服務滿意和社會價值。

對黃鵬稱，去年公司做了不少併購，故此投後整合是公司一大戰略重點。而目前來看，去年收購的項目效果都不錯，收購的幾十個公司基本沒有商譽減值，上半年實現年化的EBITDA亦超過安全線。

無計劃收購碧桂園關聯資產

對於未來的收併購行動，黃鵬重申，碧服不為追求規模，而是追求有現金流回報利潤，以及服務滿意和社會價值，又稱今年沒有較大的物管合約收購計劃。被問到會否收購同系碧桂園（2007）的資產，黃鵬稱公司去年已強調不會收購兄弟單位的關聯資產，目前亦沒有計劃去做收購。

有關下半年的業績指引，黃鵬指公司的指引方式一向是底線性指引，公司將適當調低全年指引預測，預計全年收入增長不低於40%，而核心盈利增長將不低於20%至30%。他重申，公司不單一追求利潤，而是要追求社會責任，「如果把利潤抓得緊緊的，可能會喪失一些機會，在居民消費、房地產投資放緩的情況下，也對業主和市場帶來一些壓力。」

對於現金流的目標，黃鵬表示今年目標是經營性現金流淨額超越淨利潤。公司目前有大約32億元的理財工具，絕大部分是去年底外部環境比較好時所完成的，預計將於今年底逐步收回，創造增量現金。另外，碧服有約42億元的投資，普遍是通過業務合作的戰略性投資，現在投資目的基本達成，未來也會逐步退出。他預計，加上公司業務所創造的現金，預計到明年也能有200億左右現金，「可做一些東西」。