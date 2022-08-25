滬深股市高收　亞太區股市上揚　恒指升近600點｜持續更新

強烈熱帶風暴「馬鞍」吹襲本港，天文台今晨﹙25日﹚維持懸掛8號風球，香港證券市場上午暫停交易。



【15:15】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3246點，升31點，深成收市報12104點，升7點，滬深300收市報4116點，升33點，創業板指數收市報2667點，跌11點。

亞太區股市方面，日股升165點，報28479點，台股升130點，報15200點，韓股升29點，報2477點。

恒指最新報19848點，升580點，國指升237點，報6802點，科指升191點，報4218點。

【14:42】恒指升503點

恒指升503點，最新報19772點，國指6765點，升199點，科指升4187點，升160點。

【14:28】恒指升逾400點

港股升幅進一步擴大，最新報19696點，升427點，國指升165點，報6731點，科指升133點，報4159點。

蒙牛（2319）已公布中期業績，按年多賺27%，今日有較佳表現，升8.1%。

科技股方面，京東（9618）升5.5%，阿里（9988）升4.3%。

油股方面，中海油（0883）升3.9%。

至於今早公布中期業績的友邦（1299），升3.2%，報76.5元。

【13:10】科指曾升逾3%

恒生科技指數漲幅擴大至3%。重磅京東集團（9618）漲近6%，百度集團（9888）漲超5%。恒生指數亦一度擴大升幅至300點以上，迫近19600點水平。

中概股拉升，知乎（2390）漲超7%，萬國數據（9698）漲超5%，嗶哩嗶哩（9626）漲4%，蔚來（9866）、阿里巴巴（9988）漲近4%。

【13:01】港股高開149點

港股下午1時復市，恒生指數報開19418點，升149點，甫開初段升幅擴至逾200點。

中國中免（1880）上市首日破發，開市低見120元，跌24%，及後跌幅迅速收窄，重返招股價158元。

深交所亦宣布，深港通下的港股通將於8月25日13時同步恢復交易。