ESG｜港交所：推動碳和綠色投資產品　發展ESG數據

香港交易所（0388）市場聯席主管蘇盈盈表示，港交所一直尋找發展新興業務的機會，冀利用大趨勢，包括碳市場、ESG、數字資產和數據，以塑造一個更多元化的市場。全球ESG資產管理規模估計將從2020年至2025年升一倍達50萬億美元，而亞洲將是主要增長動力，預計亞洲資產管理規模從2021年第三季度的900億美元躍升至2025年的5,000億美元。

她指出，港交所致力連接中國與世界和連接資本與機遇，作為綠色及可持續金融的領導者，期望帶領金融行業一同擴大綠色投資產品的種類，並鼓勵上市發行人把握機遇在香港、內地以及其他地區創造可持續的未來。

而除了推動碳和綠色投資產品的發展外，也會同時積極發展ESG 領域，特別是 ESG 數據、可持續及綠色交易資訊平台（STAGE）以及可持續、綠色及社會責任產品資料庫。

已成立香港國際碳市場委員

港交所最近成立了香港國際碳市場委員，蘇盈盈表示，成員擁有不同的背景，既有供方與需求方，又有中介機構，也有碳交易的市場基礎設施提供商。他們的行業知識和專業知識對推進碳領域方面的工作非常寶貴。隨著時間的推移，相信會有更多具有相同願景的參與者和持份者加入這個委員會，共同踏上淨零之旅。

她預計，委員將在支持港交所建立領先碳市場的願景方面發揮重要作用，發展自願碳市場是起點，目前正在積極考慮開發一些相關產品，包括基於各個項目的碳信用，而最終目標是建立一個有效、透明和可持續的自願性市場。委員會成員提出建議和反饋，並分享整個生態系統發展的專業知識和最佳實踐經驗。。

至於與內地市場合作方面，蘇盈盈表示，內地市場在一些方面仍處於起步階段，而香港作為領先的國際金融中心，有可能成為連接中國與國際市場的超級紐帶。港交所一直有與內地緊密合作，積極探索發展碳交易的生態圈。近期成立香港國際碳市場委員會、投資廣州期貨交易所以及與廣州碳交所簽署合作備忘錄，以探索如何共同合作透過碳金融應對氣候變化和推廣可持續發展。