友邦﹕新業務價值6月已回復增長　內地市場7月亦已重拾升勢

友邦（1299）上半年新業務價值按年跌13%至15.36億美元，其中第二季新業務價值按年跌幅為10.4%，較今年首季的18.9%收窄。公司區域首席執行官及首席分銷總監陳榮聲指出，新業務價值已在6月回復增長，又指出內地市場在今年7月時亦已重拾增長。

上半年內地業務新業務利潤率按年下跌14.7個百分點至67.4%。陳榮聲指出公司在2020年尚未有太多長期儲蓄產品，隨著內地鼓勵發展退休保險為第三支柱，相信未來會成為主力。就算儲蓄保利潤率較低，可是保單金額較大，可以滿足內地客戶多方面需求。

香港業務方面，上半年新業務務價值按年升5%至3.07億美元，新業務價值利潤率為69.3%。他指出是為提早實現風險為本資本制度，對分紅產品能力有利。

上半年公司轉盈為虧，公司指出主要來自其他非營運投資回報及其他項目錄19.08億美元減值，受利率上升所影響。財務總監鍾家富表示利率變動主要反映在債券公平值，屬非經濟性的影響。

他指出投資者應注意的是自由盈餘，即超出資本要求和準備金的經調整資產淨值，按年增加了21.15%至206.26億美元，同時公司對利率內含價值的敏感性較細小。