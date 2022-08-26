美股收市｜就業數據佳道指漲322點　納指升1.67%　中概股急升

美國上周首次申請失業救濟人數比預期少，反映勞工市場繼續改善，投資者等待美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在Jackson Hole年會上發言，美股三大指數周四顯著上升。道指高開後曾好淡爭持，收市前發力升逾300點；納指亦漲近1.7%。



道指收市報33,291點，升322點或0.98%；標指報4,199點，升58點或1.41%；納指報12,639點，升207點或1.67%。

郵輪股繼續造好，皇家加勒比升5.2%，挪威郵輪升3.95%，嘉年華郵輪升4.88%。Snowflake業績佳，飆23.07%。Salesforce大幅下調全年業績指引，股價挫3.39%。Dollar Tree削全年展望，跌10.23%。

中美據報在中概股審計談判上有進展，中概股急升。拼多多升12.44%，京東升9.2%，阿里巴巴升7.97%。反映中概股表現的金龍中國指數升近6%。

主要科技股大部份上升。蘋果升1.49%，微軟升1.11%，Tesla跌0.35%，亞馬遜升2.6%，NVIDIA升4.01%，Alphabet升2.6%，Meta升3.38%。