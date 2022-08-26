內地股市低收　日台韓股市則上揚　港股暫企穩2萬點｜持續更新

隔晚美股全線上揚，反映中概股表現的金龍中國指數急升6.3%，創下兩個月來最大升幅，阿里巴巴ADR亦上試100美元關口，據報中美雙方就在美國上市公司的審計底稿爭議，或於下月解決。至於港股昨日半日市大升近七百點，黑期今早再升200點。



此外，今日有多家公司公布業績，包括美團（3690）、交行（3328）、龍湖（0960）、中芯（0981）、中石化（0386）等。



【15：26】內地股市低收

內地股市低收，上證指數收市報3236點，10點，深成指數收市報12059點，跌44點，滬深300指數跌8點，報4107點，創業板指數最新報2640點，跌27點。

亞太區股市高收，日股升162點，收市報28641點，台股升78點，報15278點，韓股升3點，報2481點。

港股方面，恒指升165點，報20134點，國指升52點，報6901點，科指升23點，報4292點。

【13：35】電力設備股當炒

電力設備股獲追捧，東方電氣（1072）飆7%，報11.08元，哈爾濱動力（1133）揚6%，上海電氣（2727）升1.1%。

【13：02】恒指午後升125點

恒指午後升125點，報20093點；科指升0.39%，報4285點。

龍湖 （0960） 績後升逾6%，報26.9元，該公司上半年核心溢利增長6.1%，中期息派0.33元人幣。

申洲（2313）挫近6%，報80.95元，成交額6.05億元。

【12：00】恒指半日升140點

恒指半日收報20108點，升140點，成交額為583億元；科指升0.57%，報4292點。

阿里巴巴 （9988） 升超2%，美團（3690）績前升近2%，信義光能 （0968） 、藥明生物 （2269） 升近5%。

名創優品（9896）績後升逾17%，報13.62元，成交額844萬元。

【11：20】恒指升129點

恒指升129點，報20098點；科指升0.43%，報4286點。

教育股抽升，思考樂 （1769） 升超一成，新希望 （3658）、新東方在綫 （1797） 升逾7% 。

福萊特玻璃 （6865） 升13%，報26.8元。公司中期營業收入按年升81.3%至73億元人民幣，盈利跌兩成至10億元人民幣。

【10：06】恒指升151點

港股升151點，報20120點；科指升1%，報4311點。

科技股升幅收窄，美團（3690）、阿里巴巴（9988）升近2%，騰訊倒跌0.18%。

名創優品 （9896） 升近19%，報13.78元，該公司上季經調整淨利潤增近57%。

龍湖（0960）升超4%，報26.3元，據報該公司完成全額擔保中票發行。

【09：20】恒指高開170點

港股高開170點，報20138點；科指升1.92%，報4350點。

科技股普升，阿里巴巴（9988）升4%，報97.65元；美團（3690）績前升近2%，騰訊（0700）升1.6%，京東（9618）升2.36%。

回港中概股普遍跑出，貝殼（2423）漲超14%，知乎（2390）漲近8%。

名創優品 （9896） 升一成，報12.76元，該公司上季經調整淨利潤增近57%。

內房龍光集團（3380）延續跌勢，跌近11%，股價續創歷史新低。該股日前復牌首日跌超51%，並連續三日走低，昨日收盤跌超13%。