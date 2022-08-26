恒指升151點企兩萬點　阿里升幅收窄　名創優品揚近19%｜持續更新

隔晚美股全線上揚，反映中概股表現的金龍中國指數急升6.3%，創下兩個月來最大升幅，阿里巴巴ADR亦上試100美元關口，據報中美雙方就在美國上市公司的審計底稿爭議，或於下月解決。至於港股昨日半日市大升近七百點，黑期今早再升200點。



此外，今日有多家公司公布業績，包括美團（3690）、交行（3328）、龍湖（0960）、中芯（0981）、中石化（0386）等。



【10：06】恒指升151點

港股升151點，報20120點；科指升1%，報4311點。

科技股升幅收窄，美團（3690）、阿里巴巴（9988）升近2%，騰訊倒跌0.18%。

名創優品 （9896） 升近19%，報13.78元，該公司上季經調整淨利潤增近57%。

龍湖（0960）升超4%，報26.3元，據報該公司完成全額擔保中票發行。

【09：20】恒指高開170點

港股高開170點，報20138點；科指升1.92%，報4350點。

科技股普升，阿里巴巴（9988）升4%，報97.65元；美團（3690）績前升近2%，騰訊（0700）升1.6%，京東（9618）升2.36%。

回港中概股普遍跑出，貝殼（2423）漲超14%，知乎（2390）漲近8%。

名創優品 （9896） 升一成，報12.76元，該公司上季經調整淨利潤增近57%。

內房龍光集團（3380）延續跌勢，跌近11%，股價續創歷史新低。該股日前復牌首日跌超51%，並連續三日走低，昨日收盤跌超13%。