恒指半日升140點 美團績前揚近2% 名創優品彈逾17%｜持續更新
隔晚美股全線上揚，反映中概股表現的金龍中國指數急升6.3%，創下兩個月來最大升幅，阿里巴巴ADR亦上試100美元關口，據報中美雙方就在美國上市公司的審計底稿爭議，或於下月解決。至於港股昨日半日市大升近七百點，黑期今早再升200點。
此外，今日有多家公司公布業績，包括美團（3690）、交行（3328）、龍湖（0960）、中芯（0981）、中石化（0386）等。
【12：00】恒指半日升140點
恒指半日收報20108點，升140點，成交額為583億元；科指升0.57%，報4292點。
阿里巴巴 （9988） 升超2%，美團（3690）績前升近2%，信義光能 （0968） 、藥明生物 （2269） 升近5%。
名創優品（9896）績後升逾17%，報13.62元，成交額844萬元。
【11：20】恒指升129點
恒指升129點，報20098點；科指升0.43%，報4286點。
教育股抽升，思考樂 （1769） 升超一成，新希望 （3658）、新東方在綫 （1797） 升逾7% 。
福萊特玻璃 （6865） 升13%，報26.8元。公司中期營業收入按年升81.3%至73億元人民幣，盈利跌兩成至10億元人民幣。
【10：06】恒指升151點
港股升151點，報20120點；科指升1%，報4311點。
科技股升幅收窄，美團（3690）、阿里巴巴（9988）升近2%，騰訊倒跌0.18%。
名創優品 （9896） 升近19%，報13.78元，該公司上季經調整淨利潤增近57%。
龍湖（0960）升超4%，報26.3元，據報該公司完成全額擔保中票發行。
【09：20】恒指高開170點
港股高開170點，報20138點；科指升1.92%，報4350點。
科技股普升，阿里巴巴（9988）升4%，報97.65元；美團（3690）績前升近2%，騰訊（0700）升1.6%，京東（9618）升2.36%。
回港中概股普遍跑出，貝殼（2423）漲超14%，知乎（2390）漲近8%。
名創優品 （9896） 升一成，報12.76元，該公司上季經調整淨利潤增近57%。
內房龍光集團（3380）延續跌勢，跌近11%，股價續創歷史新低。該股日前復牌首日跌超51%，並連續三日走低，昨日收盤跌超13%。