龍湖升超6%　上半年核心溢利增長6.1%　中期息派0.33元人幣

龍湖集團（0960）午後拉升，最新漲超6%，成交額1.52億元。

龍湖中午公布中期業績，截至今年6月底止，上半年股東應佔溢利為74.8億元（人民幣．下同），輕微增長0.8%。每股基本盈利1.268元，中期股息每股派0.33元。

期內，合同銷售額為858.1億元，按年下跌39.8%，對應銷售總建築面積為518.5萬平方米。剔除公平值變動等影響後之股東應佔核心溢利按年增長6.1%，至65.5億元。毛利按年增長20.1%至201.5億元，毛利率為21.3%。核心稅後利潤率為10.3%，核心權益後利潤率為6.9%。

綜合借貸總額為2,123.8億元，在手現金為875.5億元，淨負債率為55.3%。平均借貸成本為年利率3.99%；平均貸款年限為6.28年。主席吳亞軍在業績報告指，年中集團現金短債比超四倍，一年以內到期的短債佔比約10.1%，目前到年底已基本無償債壓力。

展望下半年，龍湖集團在售主力項目將達到215個，其中20個為全新項目，132個項目將推出新一期新業態產品。集團於今年6月底竣工的物業總建築面積約800萬平方米。計劃於年內竣工的物業總面積將達到2,500萬平方米左右，其中大部分將集中於下半年。項目工程進度和銷售進度正常。