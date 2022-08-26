美團次季經調整溢利20.57億人幣　扭虧為盈　美團買菜受益於疫情

美團（3690）公布第二季業績，截至今年6月底止三個月，按非國際財務報告準則計量，次季經調整溢利錄得20.57億元（人民幣．下同），扭虧為盈，去年同期為虧損22.17億元。

季內收入錄得509億元，按年增長16.4%；經營虧損為4.92億元，按年大幅收窄84.8%。截至今年6月底止十二個月，交易用戶數目錄得6.84億名，按年增長8.9%；活躍商家數目為920萬戶，按年增18.5%。

期內，核心本地商業業分部仍實現9.2%的收入增長；經營溢利按年增長39.7%至83億元，經營利潤率提高至22.5%。至於新業務分部收入按年增長40.7%，至142億元，主要受商品零售業務的增長推動。經營虧損按季收窄至68億元，而經營虧損率改善至48%，主要由於商品零售業務的經營效率提高。

其中，美團買菜在次季交易用戶數和訂單量均創新高。在疫情反覆期間，美團買菜在保障消費者的日用必需品供給方面發揮了重要作用。為應對上海的疫情，美團迅速從主要供應商鎖定了充足的產品供給，同時增加直接採購量，並提前補充替補供應商。美團亦從上海的運營經驗中積累了認知，在北京受到嚴格管控措施的情況下迅速推出了類似的模式。在疫情得到控制後，公司助力上海政府復工復產。