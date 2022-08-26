AEON母企｜永旺：日圓貶值影響有限　盡量控制產品價格處合理水平

AEON母企永旺百貨（0984）管理層於業績發佈會上表示，儘管上半年仍錄得虧損，但對比去年上半年有所改善，希望隨著疫情放緩、經濟好轉，生意會繼續增長，將盡最大努力轉虧為盈。

香港業務方面，集團指，將進一步拓展小型專賣店網絡，深化與Daiso戰略合作，當中，Daiso旗艦店於6月進駐旺角，並首次引入新品牌Threeppy，令到該店生意額於7月大幅增長70%，未來會考慮將Threeppy引入其他大型店鋪。另一方面，首間「珈琲所コメダ（KOMEDA）珈琲店」預計在今年10月於黃埔店開業。

內地業務方面，集團表示，在疫情常態化的情況下，集團有經驗應對，並集中擴展超級市場店鋪，預期今年12月將於廣州開設1間超級市場。

致力降低採購成本免受匯率影響

日圓匯價近月持續向下，集團認為，日圓貶值的情況持續，由於需要在日本採購，亦受到一定的影響，但在採購時分別用日圓、美元、港元作為結算貨幣，而日圓結算未佔一成，故影響有限。而對於全球通脹高企、物價飛升的情況，集團會努力降低採購成本及避免匯率影響，盡量控制產品價格在合理的水平。

被問及同業驚安之殿堂（DON DON DONKI）積極擴展是否對永旺有影響，集團指，有正面影響，亦有負面影響，DONKI目標客群是年輕消費者，主要銷售日本產品，與集團是同樣角色，相信可以共同打開本港市場、推廣日本商品，而集團亦會在賣場上作出應對。