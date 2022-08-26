鮑威爾發鷹派言論　道指挫逾900點　納指瀉3.6%｜持續更新

【03:35】

美股尾段繼續下挫。道指報32,385點，跌905點或2.72%；標指報4,072點，跌126點或3.01%；納指報12,188點，跌451點或3.57%。

【02:55】

美股跌勢未止，道指報32,490點，跌801點或2.41%；標指報4,082點，跌116點或2.78%；納指報12,218點，跌420點或3.33%。

科技股跌勢較明顯，蘋果跌3.2%，微軟跌3%，亞馬遜跌4.5%，NVIDIA跌8.2%。

【02:05】

美股午後維持頹勢。道指報32,580點，跌711點或2.14%；標指報4,095點，跌103點或2.46%；納指報12,258點，跌381點或3.02%。

【00:05】

美股繼續下瀉，道指報32,672點，跌619點或1.86%；標指報4,107點，跌91點或2.19%；納指報12,295點，跌343點或2.72%。

【23:24】

聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole發表鷹派言論，觸發美國股市跌勢加劇，道指最新報32739點，跌551點，標普最新報4108點，跌90點，科指最新報12290點，跌348點。

美匯指數則倒升，最新報108.52，升0.04%。

至於美債方面，美國10年期國債孳息率上揚，最新報3.032厘。

【21:38】

中美雙方正式就審計監管合作達成協議，有助消除中概股從美國退市的憂慮，刺激中概股於早段上揚，阿里美股升3.4%，嗶哩嗶哩美股升2.9%，蔚來美股升4.6%，京東美股升2.4%。

至於美股方面，道指升53點，報33344點，標普指數跌2點，報4196點，納指跌13點，報12625點。

美匯指數則進一步回落，最新報107.83，跌0.59%。