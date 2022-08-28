聽側田音樂會有感　「消失」三年再出發　真實才最有力量｜知薇

自從MIRROR演唱會事故後，不少人都談concert色變，演唱會霎時從有一個有價值、可炫耀的娛樂項目，變成花錢、花時間、膽戰心驚受罪的苦差。知薇獲贈超靚飛，還要捨命陪粉絲，只好硬著頭皮，去了側田8月尾的《第一秒》音樂會。

原本並非Justin Lo的粉，對他的歌曲和經歷的了解都有限，零期望去到現場，竟被深深打動感染。緣何？真誠樸實。咩話？演唱會不浮誇豪華，真誠樸實有甚麽好看？且聽知薇分解。

真誠打開自己

側田開場不久，就說自己消失三年，因為發現失去笑容很久，腦中雜念很多。他搬到泰國靈修沈淀，為了「殺死」自我（ego），找回真實初心，重拾創作靈感。側田坦言三年來，每晚都幻想這一刻該說什麽，最怕開口就哭。坐在幾米開外，已看到他眼泛淚光，抿嘴低頭強忍。

此情此景，已令場內粉絲們感動到掌聲雷動、尖叫不止。講真，人生事業路上，按個暫停鍵，整理自己再出發的人不少，尤其是藝人。知薇尚未「埋單」，想看看Justin這番表述，究竟是發自真心，還是嘩眾取寵。

接下來，側田背上吉他自彈自唱，與樂隊觀眾一起jam經典老歌和流行新曲。他走來蹦去，隨性自在，有時行雲流水，有時開口忘詞，間中還自嘲自己的光頭有如型男的胸肌，每show一次都能贏得掌聲無數。他逗得觀眾好不開心，台上台下一起唱笑。側田更真情告白，希望通過音樂把正能量發放出來送給大家。

知薇隨著一起唱時，才發現自己也好久沒這麽開心笑、盡情唱了。在近三年的疫情影響和近期演唱會市場的低迷下，Justin這個音樂正能量，來的太及時了。

側田真情告白，希望通過音樂把正能量發放出來送給大家。﹙知薇攝﹚

樸實呈現音樂

介紹新專輯歌曲《第一秒》時，側田分享靈感來自之前與好友鬧翻後，他反思，若人能回到與好友或愛人初遇的第一秒，回想在一起的起心動念，和解原諒都會容易很多，結局也會改寫了。

說起自己對音樂的初心，側田重磅介紹當晚嘉賓，賣關子說是《全民造星》導師的音樂啟蒙導師，正當全場躁動幻想巨星現身時，走出一位滿頭銀發氣質不凡的老先生——側田的叔叔Tet Lo。兩人夾band合作一曲歡樂版《Somewhere Over The Rainbow》，送給Justin已在天上的奶奶（即Tet的母親）。唱畢，Justin說奶奶年紀大時，一聽到這首歌，就會記得返家人的名字。

說到自己對音樂的終極夢想，側田說不是「發達」，而是當自己有一日老去，即便記憶模糊了，聽到熟悉得歌曲音樂，就能想起一生音樂之旅的快樂滿足。

去過演唱會不少，知薇這次最感動；見過嘉賓許多，這次最樸實也最震撼。我知道且確認，側田的真，是真的了。

結語

身邊整場都很high的側田粉絲，直言偶像本次音樂會的表現比之前升level好多，以前Justin開演唱會，不是太拘謹苛求完美而顯得沈悶，就是太刻意標新立異。今時今日的他，給人感覺特別真實自在又通透自然，歌聲的感染力比以往更強。

真實才最有力量。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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