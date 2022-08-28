積金易平台半年收逾1500意見　正制定宣傳教育工作

積金局主席劉麥嘉軒今日（28 日）發表網誌指，積金局正全力構建積金易平台，自去年12月展開了逾半年、共104場的持份者諮詢會，合共約3,300名來自超過190個團體的代表參與，包括工會、商會及人力資源團體、中小企組織、自僱人士團體、強積金業界人士、傳媒等，另外亦有積金局的「積金之友」會員、「積金好僱主」嘉許計劃得主等，收集到近1,500個意見，其中不少是有關用家體驗及用家介面方面的設計和操作等。

整體而言，僱主、強積金計劃成員，以及強積金中介人都一致認為用戶介面設計清晰，使用流程簡單直接。另有部分僱主表示，平台能夠促進強積金行政程序數碼化，有助節省時間，以及提升管理強積金的效率及準確性，並且能減少用紙，符合環保效益。

亦有中小企僱主期望日後能有足夠的支援，協助他們順利使用平台，享受強積金數碼化的好處。一些大型的企業則希望平台推出後，承辦商能提供技術支援，而平台亦應兼容現有的人力資源管理系統和軟件。

劉麥嘉軒指，正全力為積金易的用家，提供一個「好用、易用、大家鍾意用」的平台。

劉麥嘉軒指，積金易平台公司和項目承辦商現正仔細分析收集了的意見，將適用的建議納入平台設計及構建。而為了讓廣大打工仔和僱主進一步認識積金易平台，積金局現正制定一系列全港性的宣傳教育工作，並預留充足時間向公眾進行解說及推廣，協助大家順利過渡至積金易平台。

與此同時，積金局、積金易平台公司，以及項目承辦商，會繼續與強積金受託人制訂強積金帳戶數據轉移的安排，以及監督各受託人加入平台的進展，務求如期於2023年中開始將強積金計劃有序地過渡至平台，並於2025年全面運作。