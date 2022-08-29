鮑威爾放鷹港股表現仍硬淨　 美團績後逆市揚　港交所跌逾2%

美國聯儲局主席鮑威爾上周五（26日）於Jackson Hole全球央行行長年會上放鷹，觸發美股當日大跌，道指瀉逾千點。今早亞太區股市紛紛下挫，其中日本股市早段挫約700點，失守28000點。



【16:31】

上周五（26日）美股因聯儲局主席的鷹派言而大瀉逾千點，亞太區股市今日普遍低收，當中日股跌逾700點。相比下港股走勢表現勝於日股等市場，縱使一度失守2萬點大關，最終仍力考守此關收。同時上周五已公布季績的美團（3690），更逆市彈2%。

恒指收市報20023點，跌146點，國指跌48點，報6872點，科指報4249點，報53點，成交額為917.9億元。

除卻美團外，中海油（0883）亦高收，升2.2%，報10.94元，吉利（0175）升1.9%，中銀香港（2388）及中石油（0857）均升逾0.5%。

不過創科實業（0669）今日表現失色，全日跌5.5%，為表現最差的藍籌股。

金融股方面，港交所（0388）跌2.3%。

【15:10】

內地股市走勢個別，上證收市報3240點，升4點，深成收市報12018點，跌41點，滬深300收市報4089點，跌18點，創業板收市報2630點，跌9點。

亞太區股市全線低收，日股跌762點，收市報27878點，台股跌352點，報14926點，韓股跌2426點，跌54點。

港股方面，恒指收市報20066點，跌103點，國指跌27點，報6893點，科指跌40點，報4261點。

【13:10】

港股跌勢在午後略為擴大，最新報20004點，跌165點，國指跌54點，報6866點，科指報4252點，跌49點。

龍湖（0960）跌5.6%，中國宏橋（1378）跌5.3%。

【12:20】

港股今早隨外圍股市低開逾200點，其後跌幅收窄，暫時企穩2萬點。

恒指中午收市報20029點，跌140點，國指報6876點，跌44點，科指報4262點，跌39點，成交額為521億元。

科技股今早走勢個別，美團（3690）升4%，報189.3元，阿里（9988）跌0.3%，報95.55元。

內房股方面，碧桂園（2007）跌2.3%，報2.57元，龍湖（0960）跌5.6%，報25.2元，合景泰富（1813）跌2.6%。

航運股方面，東方海外（0316）跌3.5%，報212元，母公司中遠海控（1919）跌3%。至於從事乾散貨航運的太平洋航運（2343），報2.87元，跌3.7%。

聯儲局主席鮑威爾暗示下月當局或會大幅加息，可是銀行股未見受惠，滙豐（0005）跌1.4%，渣打（2888）跌2.4%。

【10:42】

恒生指數跌幅收窄，兼且收復2萬點，最新報20035點，跌134點，國指最新報6875點，跌59點，科指最新報4263點，跌38點。

美團（3690）逆市彈升4.2%，吉利（0175）升1.7%。

內房股下挫，龍湖（0960）跌6.4%，碧桂園（2007）跌3.4%。

【09:30】

恒指最新報19960點，低開209點，國指最新報6846點，跌74點，科指最新報4249點，跌53點。

阿里（9988）跌1.1%，報94.75元，上周五（26日）已公布第二季業績的美團（3690）高開3.4%，騰訊（0700）低開1.6%，失守320元，報319元。

滙豐（0005）跌2%最新報48.1元，跌2%。

【08:30】

亞太區股市紛紛下挫，日股瀉702點，27939點，韓股跌53點，報2427點，澳洲普通股指數跌122點，報6981點。

匯市方面，美匯指數最新報109.13，升0.3%，美元兌日圓最新報138.28，升0.56%。