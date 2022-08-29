耀才料Q4大市區間波動　估恒指得主誕生　差0.01點錯失百萬黃金

耀才（1428）公布第四季大市預測，該行預料恒指第四季繼續於19000點至21000點區間波動，料大市缺乏上升催化劑，難向上突破，料20300點已有明顯阻力。

耀才進行了「第四季及明年經濟大市前瞻」大型民意調查，一共收回4,000 份有效問卷。行政總裁許繹彬稱，是次調查受訪對象表示，34%人預計年底恒指目標介乎21000至24000點；43%更預測年底目標至24000至27000點。

科技及汽車最獲散戶看好

另外，調查指散戶最看好科技股、汽車股，分別佔47.2%及35.8%；最睇淡內房及博彩，佔37.3%及35.4%。而影響港股的最關鍵因素則是內地監管政策，佔62.4%；新冠疫情趨勢佔59.6%。

耀才研究部總監植耀輝稱，過去一個月美股表現強勁，市場憧憬加息預期降溫，但他認為市場預期減息的想法「好兒戲」，而他相信9月美國終會加息75個基點。

植耀輝稱，第四季最令人關注的是歐洲經濟及當地的能源危機，相信第四季更令人擔心。港股方而，他最睇好上游光伏、風電及儲電，以及傳統能源相關，包括石油及煤炭，同時亦看好三大中資電訊股。

耀才早前舉辦的「估中恒指赢100萬黄金（第三回合)」結果已出爐，一眾参賽者競猜8月8日的恒生指數收市價（即20,045.77)，參加者陳展瑩僅以 0.01 點之微，與100 萬黃金擦身而過，但仍可赢得3萬元黃金「安慰獎」。