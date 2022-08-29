ESG｜阿里巴巴首提出7項行動方向　包括建設可持續的美好生活

阿里巴巴﹙9988﹚發布《2022阿里巴巴環境、社會和治理（ESG）報告》，分享集團持續投入ESG的措施成果，並跟生態相關方共同交流，首度提出七項行動方向。

該集團指，設計ESG戰略時，基於社會責任、技術創新和參與者生態這三大支柱，我們提出了「五步法」，來定位、融合、協調、放大和補充我們的ESG目標。通過與各生態相關方廣泛交流並完成評估，確定跟阿里巴巴最相關的22項ESG議題，將其納入七項行動方向，包括修復綠色星球、支持員工發展、建設可持續的美好生活、幫助中小微企業的高質量發展、提升社區的包容和韌性及推動人人參與的公益。

其中，集團已經申請加入科學碳目標倡議（SBTi），目標是和社會各界一起努力，讓全球平均氣溫截至2050年上升不超過1.5攝氏度。事實上，2022財年（由去年4月至今年3月），阿里巴巴集團通過能源結構轉型，總共減碳619,944噸。經過努力，阿里雲6%的電力是清潔低碳能源。2022財年，阿里巴巴集團自有數據中心的平均能源使用效率PUE（power usage effectiveness）低至1.247，達到亞洲領先水平。

張勇︰歷史性的新課題

阿里巴巴表示，ESG是面向未來發展的重要基石，作為一個社區的長期建設者，應當竭盡所能應對關鍵的社會挑戰，從而實現自身、合作夥伴以及社區的長期可持續發展。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇在報告中寫道：「比起以往任何時候，我們都有責任也有能力做出改變。作為一家典型的數字化平台公司，阿里巴巴的成長史，就是不斷將技術應用於商業，和無數參與者共同開創新商業形態的創新史。如何與他們共同建設一個綠色、可持續的新商業生態，共同創造商業之上的價值，這是一個歷史性的新課題。」

根據《彭博新能源財經（BloombergNEF）》的排名，2021年，阿里巴巴集團是中國排名第一的可再生能源購買者。2022年上半年，阿里巴巴集團清潔能源交易超過八億度，相比2021年全年已經實現超過150%的增長，表明集團在碳中和方面的努力正強勁提速。