農行中期多賺5.4%　房地產相關貸款佔比回落　惟不良額增近兩成

農行（1288）公布中期業績，截至今年6月底止，上半年純利錄1,289.45億元（人民幣．下同），按年增長5.4%。

期內，營業收入錄得3,876.59億元，按年增長5.8%；淨利息收入增長5.9%，至3,002.19億元。信用減值損失則錄得1,055.3億元，按年增長9.8%。

根據公司披露所見，截至今年6月底，按行業劃分的公司類貸款分布，房地產業佔8,428.66億元，佔比為8.2%，較去年底的9.1%回落。至於房地產相關的不良貸款額為334.54億元，較去年底增18.7%，佔比由13.7%增至15.3%，不良率則由3.39%增至3.97%。

截至今年6月底，農行整體不良貸款率為1.41%，較去年底回落0.02個百分點；撥備覆蓋率則增至304.91%。核心一級資本充足率達11.11%，較去年底微跌0.33個百分點；一級資本充足率則錄13.28%，較去年底跌0.18百分點。

集團指，展望下半年，中國經濟在財政、金融、投資等領域穩增長政策支撐下，內需修復趨勢較為確定，但仍面臨預期偏弱等挑戰。該行將根據形勢積極調整經營策略，堅持服務實體經濟的經營導向，不斷強化對「三農」、小微、製造業、綠色經濟等領域的金融支持，持續優化金融服務質效，加強重點領域風險防控，推動業務經營高質量發展。