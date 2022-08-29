滙豐分拆｜報告指分拆有助釋放200億美元企業價值

早前有滙豐控股（0005）股東建議，將該行亞太區業務分拆。雖然該行管理層已指出分拆帶來不少成本，但該行股東以及市場人士，仍不時就此議題發表意見。曾任滙控環球銀行及資本市場部高層的Peter Toeman發表報告，指出過去該行工商銀行和環球及資本市場部門產生的回報，一直不足以覆蓋股東成本。該行有70%監管規定資本用於該兩部門，而該行視為主要戰略優勢的國際網絡，不足以創造價值，認為若重組這兩個部門，直至回報可持續抵消股本成本，讓股份交易價值更接近其有形股本，為該行增加200億美元企業價值。

據了解有關報告是由平保以獨立第三方的身份，委任進行。

報告指出該行工商銀行和環球及資本市場部門盈利能力欠突出，已屬人所共知，可是市場人士普遍意識不到工商金融的盈利能力問題。Peter Toeman認為問題在於接近7成的監管規定資本，由表現較失色的業務佔用。管理層將該行擁有的國際網絡視作要主要戰略優勢，扮演東﹑西方貿易及交易資金流的橋樑。

同時Peter Toeman報告認為，高息環境將不能解決工商金融盈利能力問題，因爲英美經濟衰退，可能最終迫使當局通過寬鬆貨幣政策提振經濟，而預期信貸損失則難以預測。

滙控在中期業績中，以維持其國際網絡，作為反對分拆亞洲的理由。Peter Toeman認為，不論管理層對國際網絡價值的看法如何，工商金融和環球銀行在佔用大量資本的同時但沒有增加價值，股東並不給予正面評價。