保監局：港人對保險認知為中等　近半數人視兩個渠道為可靠資訊源

不少港人有聽聞保險產品，但認識有多深呢？保監局發表《香港保險認知研究 》結果，有關項目集中評估香港人在作出與個人保險有關的重要決定時應具備的知識、技能、態度及行為。整體分數為 52%，反映本港的保險認知程度為中等 。在知識和技能方面，受訪者對保險原則及常見保險產品的特性有廣泛認識，但缺乏有關風險敞口和保障需要的知識。

態度方面的分數為54%，受訪者普遍同意保險對所有人而言都是重要的風險管理工具，超過一半信賴保險中介提供的意見以及保險公司在經營業務時能滿足他們的需要。不過，過多選擇和資訊令受訪者難以從不同產品中作出選擇 。

行為方面的分數為48%，顯示出偏重依賴家人或朋友的意見作為可靠資訊來源。投保人當 中 ，少於一半在購買保險前嘗試比較不同公司的產品，並有五分之一忽視詳細條款及細則或產品小冊子。非投保人由於低估保險的效用及迴避以其獲取保障，認知程度遠遜投人 。

調查結果亦顯示 , 處於不同人生階段令保險認知程度存在差異。青年組別的分數最低 ，只有40%，大部分受訪者均認同對保險有需要，但少於十分之一透過學校課程認識到這主題 。

保監局行總監張雲正表示，保險認知程度與普惠金融，是維持社會靭性和促進保險業 可持續發展的兩大動力。保險市場愈普及 , 便愈能創造社會協同效應 ，必須馬上採取行動提升保險認知程度 。 繼去年推出的『人生階段風險評估 』公眾教育活動後，將加大力度向年輕一代灌輸有關保險的正確知識及其社會價值。

他並呼籲，業界透過提供合適和可負擔的保障型保險產品，協助公眾管理他們不斷演變 的風險 ，從而體現保險所應發揮的角色 。