港股午後跌164點　中升已放榜　跌4.4%｜持續更新

美國經歷上周五（26日）大跌市後，至周一（29日）仍低收，惟跌幅已較上日輕微，同時美匯指數亦回落至109以下。今早亞太區股市則告回穩，日股更重上28000點。由於今日將會有多間企業公布業績，當中包括中行（3988）及工行（1398）等大型內銀。另一方面，油價回升，紐油期油重上97美元。



【13:40】

港股表現午後未見起色，恒指最新報19858點，跌164點，國指跌65點，報6806點，科指報4181點，跌67點。

已於中午公布中期業績的中升（0881）跌4.4%，報39.55元。碧桂園（2007）跌2.7%。

【12:14】

港股今早表現疲弱，曾挫近400點，其後跌幅收窄，恒指中午收市報19843點，跌179點，國指報6800點，跌71點，科指報4175點，跌73點，成交額為548.7億元。

醫藥股今日表現疲弱，阿里（0241）報4.35元，跌4%，藥明生物（2269）跌3%，中生製藥（1177）跌1.2%。

潤啤（0291）跌2.4%，百威亞太（1876）跌0.7%，青島（0168）跌1.8%。

科技股方面，美團（3690）跌1.8%，報183.3元，小米（1810）跌1.6%，阿里（9988）跌1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.5%。

【10:07】

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報19690點，跌332點，國指跌122點，報6749點，科指跌105點，報4144點。

藥明生物（2269）挫4.1%，為目前跌幅最大藍籌，中生製藥（1177）跌2.4%，阿里健康（0241）跌2.4%。

中升（0881）﹑聯想（0992）均跌逾2%。

【09:43】

港股轉跌，恒指最新報19914點，跌108點，國指跌44點，報6828點，科指報4199點，跌50點。

百威（1876）跌1.4%。

安體（2020）跌1.3%。

【09:25】

恒指最新報20062點，高開39點，國指高開16點，報6889點，科指最新報4259點，高開10點。

阿里（9988）高開0.3%，美團（3690）高開1.4%。

滙豐（0005）高開0.2%。

友邦（1299）平開。

油股隨油價上揚，中海油（0883）最新報11元，高開1.3%。