港股跌幅擴大至逾300點　醫藥股紛下跌　藥明挫逾4%｜持續更新

美國經歷上周五（26日）大跌市後，至周一（29日）仍低收，惟跌幅已較上日輕微，同時美匯指數亦回落至109以下。今早亞太區股市則告回穩，日股更重上28000點。由於今日將會有多間企業公布業績，當中包括中行（3988）及工行（1398）等大型內銀。另一方面，油價回升，紐油期油重上97美元。



【10:07】

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報19690點，跌332點，國指跌122點，報6749點，科指跌105點，報4144點。

藥明生物（2269）挫4.1%，為目前跌幅最大藍籌，中生製藥（1177）跌2.4%，阿里健康（0241）跌2.4%。

中升（0881）﹑聯想（0992）均跌逾2%。

【09:43】

港股轉跌，恒指最新報19914點，跌108點，國指跌44點，報6828點，科指報4199點，跌50點。

百威（1876）跌1.4%。

安體（2020）跌1.3%。

【09:25】

恒指最新報20062點，高開39點，國指高開16點，報6889點，科指最新報4259點，高開10點。

阿里（9988）高開0.3%，美團（3690）高開1.4%。

滙豐（0005）高開0.2%。

友邦（1299）平開。

油股隨油價上揚，中海油（0883）最新報11元，高開1.3%。