人民幣中間價下調104點　續創逾兩年新低

撰文：翟梓謙
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人幣中間價今日開報6.8802兌一美元，較上日下調104點，續創2020年8月底後的兩年低。在岸人民幣上一交易日收報6.9210。

離岸人民幣昨日曾高見6.9328，最新回升至6.91水平。

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