調查｜美企對中國樂觀情緒降至歷史新低　半數美企推遲在華投資

美中貿易全國委員會（USCBC）一項調查顯示，美國企業對中國的樂觀情緒降至歷史新低，內地防疫清零政策導致逾半企業推遲或取消在華投資。

是次調查於今年6月進行，對象為117家美中貿委員會成員企業。結果顯示疫情關的經濟停擺較中美關係惡化讓在華企業更頭痛，另有51%受訪者對未來5年內地業務前景表達一定程度的樂觀，比例較去年的69%為低。

由於防疫封鎖措施可能令部份業務停擺，同時地方管制措施或影響消費者需求，美企對商業環境信心轉弱。約96%受訪公司受內地防疫措施負面影響，逾半企業暫停﹑推遲或取消在內地投資計劃。

由於防疫及數據安全等中國政策措施，美國企業在內地的新投資預料在2023年放緩。17%的公司表示價值超過5,000萬美元投資因為疫情防控措施而受到影響。

近90%受訪公司指出，其在內地業務去年實現了盈利，不過今年幾乎肯定會下降。今年首7個月外商及港澳台商投資企業實現利潤總轅按年跌14.5%，較今年首6個月的13.9%跌幅為大。報告指出地緣政治壓力正滲透到商業領域，依賴穩定及可預測貿易環境的公司面臨著越來越具挑戰性形勢。

另有近25%受訪企業指出，在過去12個將供應鏈中部分環節移出內地，多是轉移至美國以外地區。