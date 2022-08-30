中銀香港中期多賺7.1%　撥備按年增逾44%

中銀香港（2388）上半年股東應佔溢利為134.72億元，按年上升7.1%。平均股東權益回報率及平均總資產回報率分別為8.84%及0.78%。每股基本盈利為1.2742元。每股中期股息為0.447元。

期內貸款及其他賬項減值準備淨撥備為17.26億元，按年增加44.2%。第五波疫情影響香港經濟，地緣政治風險持續，全球通脹高企，更新預期信用損失模型參數令撥備較多，而上年同期則因全球主要經濟體逐漸復甦帶動，令模型參數有所改善而錄得淨回撥。另外，若干涉及紓困措施客戶的潛在風險令撥備基數較高，加上若干公司客戶貸款評級下降，引致撥備增加。截至6月30日，總貸款減值準備對客戶貸款比率為0.67%。

截至6月30日，特定分類或減值之客戶貸款餘額為78.1億元，較上年末增加34.89億元，主要由於若干公司客戶貸款評級下降；特定分類或減值貸款比率為0.46%，較上年末上升0.19個百分點。住宅按揭貸款拖欠及經重組貸款比率為0.02%。上半年信用卡貸款撇賬比率為1.38%，按年下跌0.2個百分點。

提取減值準備前之淨經營收入為272.32億元，按年上升8.7%。期內淨利息收入為153.81億元。計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為港幣176.63億元，按年上升8.7%，主要由平均生息資產增長及淨息差改善帶動。若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨息差為1.13%，按年上升3個基點。

期內淨服務費及佣金收入為51.44億元，按年下降22.7%，主要由於投資市場氣氛淡靜，證券經紀、保險及基金分銷佣金收入按年分別下降36.6%、24.3%及29.3%；資本市場波動影響基金投資表現，基金管理佣金收入按年減少74.3%。商業活動及消費市道疲弱，匯票、信用卡、信託及託管服務、繳款服務和貸款佣金收入亦按年下降。買賣貨幣佣金收入按年上升50.0%，主要受惠東南亞地區陸續放寬通關限制帶動外幣 需求增加。

期內淨交易性收益為89.58億元，按年上升280.5%。剔除外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨交易性收益為港幣66.76億元，按年增加226.9%，主要由於市場利率變動引致若干利率工具組合的市場劃價變化，令利率工具及公平值對沖的項目由去年同期的淨交易性虧損轉為本年上半年的淨交易性收益。商品淨交易性收益上升，主要源於貴金屬交易收益增加。股權及信貸衍生工具淨交易性收益按年下降港幣1.15億元，主要因股市淡靜導致股票掛鈎結構性產品收入下降。