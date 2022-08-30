碧桂園莫斌：料明年6月市場恢復至健康發展　下半年不設拿地金額

碧桂園（2007）總裁莫斌在業績發布會上指，管理層已對市場風險提升判斷，惟市場變化超出預期，上半年集團利潤大幅下滑，故管理層對投資者等表示深深歉意，並會檢討及反思，未來精確研判、冷靜投資，籲投資者放心。



莫斌提到，碧桂園在國內的權益可售資源達1.22萬億元，另有潛在權益可售資源約2,917億元，合計約1.51萬億元，可滿足公司未來的銷售需要。

上半年銷售方面，公司在三四線城市銷售價格下跌幅度明顯低於一二線城市，使上半年三四線城市銷售佔比提升一個百分點至69%。常務副總裁程光煜表示，下半年「哪裡有市場，就去哪裡配置」，公司將根據兩個情況進行拿地投資，其一是現金情況，當公司保證了生產經營，資金仍然充裕下，便考慮再作投資，故不設明確的拿地金額；其二是視機會而定，視乎有任何收併購機會及一二級聯動的舊改等。

下半年將發行50億中票 9月首期發行約15億

被問到有關下半年的融資計劃，財務總監伍碧君稱，在各方支持下公司已獲批可發行50億元中期票據，其中由中債信用增進公司全擔保下的中票額度為15億元，首期應該會在9月份發行，額度大約是15億至16億元。至於年內預計將發行全部50億元的中票，預期信用市場將回復正常及健康水平。

碧桂園在今年7月底以每股3.25元、折讓12.6%配股。伍碧君稱，有不少人問及，為何在6元不配股，卻在3元多配股。她解釋指，當股價仍在6元多指，由於債價都在80至90多元，當時沒有需要亦沒有預估債價會急劇轉差。而是次配股所得資金均用於購回債券，這亦是對財務報表的修復。

對於未來房地產的展望，總裁莫斌表示，目前各級政府、各地政府都在努力將房地產行業拉回健康發展的路上。在這些政策下，市場也會逐步恢復，碧桂園對未來有信心。從碧桂園的角度來說，碧桂園已經將自身的財務預算時間安排到了2023年6月。莫斌指，相信到明年6月份，市場會恢復到健康發展的階段。