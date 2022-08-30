中銀香港：內房貸款規模較去年底下降　國企客戶佔貸款額78%

內地房地產行業復蘇之路未見平穩，市場人士關注對金融行業會否帶來影響。中銀香港（2388）該行副董事長兼總裁孫煜表示，該行內房客戶主要以業務在粵港澳大灣區，及內地一﹑二線沿海城市的全國性佈局龍頭企業為主，整體財務狀況相對穩定。

孫煜又指出，涉及內房貸款當中，國有企業客戶貸款佔比78%。同時根據三條紅線，綠檔客戶貸款佔比81%，黃檔佔比19%；投資級別客戶貸款佔比71%。

截至年6月底，中銀對內地房地產企業貸款1,029億港元，比2021年底下降2.7%；佔集團客戶貸款比重6.1%，比2021年底下降0.5個百分點。內地房地產企業貸款總撥備比率2.3%。

就有關內地政府近期推行保交樓等穩定措施，孫煜相信有助緩和內房風險，至於下半年會否調整撥備，則將視乎行業政策及資產風險等情況而定，該行會確保有充足的撥備。

料下半年信債貸成本會上升惟可控

中銀香港上半年增加貸款及其他賬項減值準備淨撥備逾44%，孫煜表示，上半年增加撥備主要是因為宏觀經濟嚴峻，該行調整模型參數，還有就有個別客戶包括內房信貸質素下降，以及東南亞客戶因疫情舒困措施調整，而下調評級。下半年宏觀形勢仍嚴峻複雜，預計信貸成本仍會上升，但預計整體風險仍屬可控。