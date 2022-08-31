潤地上半年少賺近兩成　中期息派0.182元人幣　按年增5.2%

華潤置地（1109）公布中期業績，截至今年6月底止，上半年股東應佔溢利錄得106億元（人民幣．下同），按年下跌19.2%；每股盈利1.49元，中期息每股派0.182元，按年增5.2%。

期內，綜合營業額為728.9億元，按年下降1.1%。其中，開發物業營業額為593.7億元，按年下降2.6%；投資物業（包括酒店經營）收益為76億元，按年下降8.2%，如剔除租金減免影響，則按年上漲10.5%。

上半年綜合毛利率為26.9%，比去年同期的31.3%有所下降。其中，開發物業毛利率由去年同期的27.1%下降為22.8%；投資物業（包括酒店經營）毛利率由去年的69.8%下降至65.5%。

核心盈利增2.6%

扣除投資物業評估增值後，核心股東應佔溢利101.6億元，按年增長2.6%；由於期內投資物業評估增值按年下降，計入投資物業評估增值後的股東應佔溢利按年下降19.2%，至106億元。

上半年集團實現簽約額1,210.4億元，較去年同期下降26.6%，實現簽約面積587萬平方米，較去年同期下降39%。截至今年6月底，集團併表已銷售尚未結算的簽約額為2,328億元，有待陸續結算。其中，已鎖定於今年下半年結算的開發物業營業額已達920億元。另有非併表已銷售未結算簽約額1,397.6億元，其中，644億元將於今年下半年結算。

上半年集團新增土儲計容面積380萬平方米。截至6月底，集團之總土地儲備約6,614萬平方米。