港股半日跌78點　比亞迪瀉近1成　海底撈及萬科揚逾5%｜持續更新

美國聯儲局官員接連發表鷹派言論，拖累當地股市連跌3日，其中道指累計跌幅1,500點。今早亞太區股市亦承接美股跌勢，其中日本股市跌逾百點。隨著本港上市公司企業業績期將結束，市場人士目光將會重新聚焦於經濟前景，及各地央行官員對通脹及利率走勢看法。



【12:27】

港股在8月最後一個交易日大幅低開逾300點，其後跌幅逐步收窄，半日跌不足百點。

恒指中午收市報19871點，跌78點，國指最新報6832點，跌7點，科指升33點，報4260點，成交額為545億元。

比亞迪（1211）為今早表現最差的成份股，半日跌9.5%，報238元。

科技股方面，阿里（9988）跌1.1%，報94.2元，騰訊（0700）升不足0.1%，美團（3690）逆市揚2.5%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）逆市彈升8%，報18.86元，九毛九（9922）跌0.6%。

內房股走勢個別，萬科（2202）飆5.1%，龍湖（0960）跌2.4%，碧桂園（2007）跌6%。

【10:57】

港股最新報19687點，跌261點，國指最新報6749點，跌91點，科指最新報4185點，跌42點。

比亞迪（1211）H股瀉11.4%，為目前表現最差藍籌股。中升（0881）未止跌，最新報36.85元，跌4.2%，碧桂園（2007）跌4%。

海底撈（6862）逆市升5.3%。

【10:07】

比亞迪（1211）跌勢加劇，H股最新報233.4元，跌11.3%；A股最新報289.31元人民幣，跌6.9%。

【09:51】

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）中期多賺33.4%，今早股價逆市彈升18%，最新報5.58元。

【09:44】

比亞迪（1211）遭到股神巴菲特減持，觸發股價下瀉，最新報236.6元，挫1成；至於比亞迪A股（深圳﹕002594）跌6.4%。

其他汽車股方面，吉利（0175）跌4.3%，長汽（2333）跌3%，東風（0489）跌2.2%。

【09:25】

恒指最新報19589點，低開359點，國指最新報6702點，跌137點，科指最新報4123點，跌104點。

比亞迪（1211）遭到股神巴菲特減持，最新242元，低開8%。

阿里（9988）低開3.5%，報91.9元，騰訊（0700）低開2.7%，美團（3690）低開2%。

銀行股方面，滙豐（0005）低開1%。

建行（0939）低開1%。