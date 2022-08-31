萬科郁亮：行業最重要是生火取暖　料下半年銷售好過上半年｜內房

萬科（2202）董事會主席郁亮表示，短期而言內地房地產市場已經築底，但恢復是一個緩慢和溫和的過程，惟坦言7、8月與6月之間的銷售數據確實有落差。

他指，7月份出現「停貸」事件等等新問題，部分企業無法完成交樓，對消費者信心造成了一定影響，但住房剛性需求仍然很強，「依然是個十萬億量級的巨大市場，常做常有，常做常新。」

「行業最重要任務是找到生火取暖辦法」

他又指，集團非常重視現金流及財務穩健，「始終把安全放在第一位，對行業來說眼下最重要的任務是找到生火取暖的辦法。」又指，市場在集團「沒做老大的時候，經常被問及能否再回行業老大」，惟萬科於規模跟債務方面比較克制，經營上有一定安全邊際，因此儘管上半年市場波動超出所有人預期，惟集團經營現金流仍然實現淨流入，比去年同期表現更好。

他認為，「只要有好產品、好服務，哪怕短期市場環境有壓力，也一定能熬過去。」對未來止跌企穩、穩中有升有信心。

郁亮表示，短期而言內地房地產市場已經築底。（資料圖片）

萬科總裁兼首席執行官祝九勝指，相信公司下半年的銷售業績會比上半年的業績更好，市場低迷下令毛利率受壓，認為此刻首要選擇是確保經營安全，「我們把穩定發展放在首位，毛利率承壓是一個短期的現象，從長期來看，毛利率還是要回到一個社會平均的水平。」

另外，財務負責人韓慧華指，集團對境外債務一直有持續的還款安排，通常會提前最少1年到18個月會做相應規劃，自去年12月份到上半年為止，萬科已完成在境外280億人民幣再融資的工作。