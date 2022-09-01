內房上揚　富力與招商蛇口簽戰略合作框架協議彈7%｜持續更新

美國國債孳息率持續攀升，其中2年期國債孳息率升至3.5厘，拖累美國股市連跌第4個交易日，亞太區股市今早亦受到波及，日股早段大瀉逾400點，再次失守28000點大關。另一方面，市場上再傳出騰訊（0700）有意減持美團（3690）等投資，規模達到1,000億元人民幣，科技股或會成為投資者關注對象。



【11:29】

港股跌幅進一步收窄，最新報19783點，跌171點，國指跌31點，報6833點，科指升1點，報4275點。

富力（2777）與招商蛇口（深圳﹕001979）簽署戰略合作框架協議，升7.4%。碧桂園（2007）升1.7%。旭輝（0884）升2.5%。

【10:16】

航運股受壓，今日除淨的東方海外（0316）跌6.8%，報161.2元，母企中遠控股（1919）跌3.7%，太平洋航運（2343）跌6.1%，海豐國際（1308）跌4.5%。

恒指最新報19773點，跌180點，國指跌38點，報6826點，科指最新報4269點，跌3點。

【09:45】

恒指最新報19706點，跌247點，國指最新報6794點，跌71點，科指跌41點，報4231點。

美團（3690）最新報185元，跌2.5%，中石油（0857）最新報3.65元，跌1.6%，吉利（0175）最新報15.66元，跌1.5%。

龍湖（0960）升1.8%，報26.05元。

【09:25】

恒指最新報19761點，跌192點，國指最新報6805點，跌59點，科指最新報4232點，跌41點。

有傳騰訊（0700）擬沽出1,000億元人民幣投資，當中包括美團（3690）等投資，美團最新報185元，低開2.5%，騰訊最新報327元，快手（1024）最新報67.2元，低開2.3%。

滙豐（0005）最新報48.4元，低開0.4%，恒生（0011）低開0.9%，渣打（2888）低開0.7%。

車股方面，比亞迪（1211）低開0.4%。

昨日宣布配股的旭輝（0884），低開1.5%。