港股9月首個交易日跌357點收市　美團挫近6%　消費股捱沽

美國國債孳息率持續攀升，其中2年期國債孳息率升至3.5厘，拖累美國股市連跌第4個交易日，亞太區股市今早亦受到波及，日股早段大瀉逾400點，再次失守28000點大關。另一方面，市場上再傳出騰訊（0700）有意減持美團（3690）等投資，規模達到1,000億元人民幣，科技股或會成為投資者關注對象。



【16:28】

港股在9月首個交易日低開低收，更一度挫逾400點，成交額逾千億元。其中重磅股美團（3690）跌幅更接近6%。

恒指收市報19597點，跌357點，國指跌123點，報6742點，科指跌69點，報4204點，成交額為1,056.5億元。

美團收市報178.7元，跌5.8%，快手（1024）跌2.5%，報67.05元，嗶哩嗶哩（9626）則逆市上升，收市報194元，升2.1%。

航運股亦處於弱勢，今日除淨的東方海外（0316）跌7.3%，收市報160.3元，母企中遠海控（1919）挫5.8%。海豐（1308）瀉8.1%。

內需及消費股方面，百威亞太（1876）跌5.6%，潤啤（0291）跌5%，海底撈（6862）跌4.6%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌4%，收市報232.4元，吉利（0175）跌2.9%。

【15:04】

內地股市低收，上證收市報3184點，跌17點，深成收市報11712點，跌103點，滬深300指數收市報4043點，跌35點，創業板收市報2533點，跌36點。

亞太區股市方面，日股跌430點，報27761點，台股跌293點，報14801點，韓股跌2415點，跌56點。

港股方面，曾跌逾400點，報19581點，報372點，國指跌125點，報6739點，科指跌77點，報4195點。

【14:13】

港股跌幅午後維持逾300點，恒指最新報19625點，跌328點，國指跌100點，報6764點，科指跌58點，報4215點。

美團（3690）跌6%，百威亞太（1876）跌5.2%，潤啤（0291）跌4.9%，金沙（1928）跌4.5%。

【12:14】

港股半日跌逾300點，中午收市報19650點，跌303點，國指跌91點，報6773點，科指跌48點，報4224點，成交額為577.7億元。

內房股今早上揚，旭輝（0884）升1.5%，碧桂園（2007）升0.9%，潤地（1109）升1.2%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.2%，美團（3690）挫4.5%，快手（1024）跌2.2%。

航運股今早普遍向下，東方海外（0316）跌5.4%，報163.6元，太平洋航運（2343）跌5.7%。

內需及消費股方面，潤啤（0291）跌5.2%，報52元，海底撈（6862）跌3.5%，百威（1876）跌4.5%。

【11:29】

港股跌幅進一步收窄，最新報19783點，跌171點，國指跌31點，報6833點，科指升1點，報4275點。

富力（2777）與招商蛇口（深圳﹕001979）簽署戰略合作框架協議，升7.4%。碧桂園（2007）升1.7%。旭輝（0884）升2.5%。

【10:16】

航運股受壓，今日除淨的東方海外（0316）跌6.8%，報161.2元，母企中遠控股（1919）跌3.7%，太平洋航運（2343）跌6.1%，海豐國際（1308）跌4.5%。

恒指最新報19773點，跌180點，國指跌38點，報6826點，科指最新報4269點，跌3點。

【09:45】

恒指最新報19706點，跌247點，國指最新報6794點，跌71點，科指跌41點，報4231點。

美團（3690）最新報185元，跌2.5%，中石油（0857）最新報3.65元，跌1.6%，吉利（0175）最新報15.66元，跌1.5%。

龍湖（0960）升1.8%，報26.05元。

【09:25】

恒指最新報19761點，跌192點，國指最新報6805點，跌59點，科指最新報4232點，跌41點。

有傳騰訊（0700）擬沽出1,000億元人民幣投資，當中包括美團（3690）等投資，美團最新報185元，低開2.5%，騰訊最新報327元，快手（1024）最新報67.2元，低開2.3%。

滙豐（0005）最新報48.4元，低開0.4%，恒生（0011）低開0.9%，渣打（2888）低開0.7%。

車股方面，比亞迪（1211）低開0.4%。

昨日宣布配股的旭輝（0884），低開1.5%。