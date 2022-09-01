金管局：7月港元存款跌外幣則升1.2%　新申請按揭按月跌13.2%

金管局統計數字顯示， 7月認可機構的存款總額上升0.2%，當中港元存款下跌0.7%，外幣存款則上升1.2%，主要反映企業資金流動。由年初截至7月底計，存款總額及港元存款分別上升0.6%及1.6%。人民幣存款在7月下跌0.2%，於7月底為8,137億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於7月為7,326億元人民幣，而6月份為8,359億元人民幣。

金管局表示，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

7月貸款與墊款總額下跌0.4%，由年初截至7月底計則上升0.4%。當中在本港使用的貸款（包括貿易融資）在7月下跌0.6%，在境外使用的貸款則微升0.1%。由於港元貸款上升而港元存款下跌，港元貸存比率由6月底的86.8%，上升至7月底的87.5%。

7月港元貨幣供應量M2及M3同時下跌0.6%，按年均上升1.2%。7月經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌2.5%，按年下跌5.6%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於7月同時上升0.2%，按年分別上升2.4%及2.3%。

由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素（例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動）影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。

另外，住宅按揭統計調查結果，7月新申請貸款個案按月減少13.2%至9,497宗。7月新批出的按揭貸款額按月減少22.1%，至401億元。當中涉及一手市場交易所批出的貸款增加3.3%，至74億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少30.3%至217億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少16.5%，至110億元。

7月新取用按揭貸款額較6月份增加4.3%，至308億元。以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由6月的97.9%下降至7月的96.8%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由6月的0.6%上升至7月的1%。

7月底未償還按揭貸款總額按月增加0.5 %，至17,834億港元。按揭貸款拖欠比率維持於0.05%，經重組貸款比率維持於接近0%。