高盛升中銀香港目標價至42.3元　大摩則下調連續三年盈利預測

中銀香港（2388）日前公佈業績，有大行發布報告稱，期內撥備高於預期，淨服務費及佣金收入則低於預期，當中高盛及大摩並下調今年盈利預測， 但高盛看好淨息差改善空間，並上調明後兩年盈利預測，將目標價由41.8元升至42.3元，維持買入評級。大摩則維持與大市同步評級，目標價30元不變。

高盛將中銀香港今年盈利預測下調1%，明後兩年年則分別上調5%及1%，目標價由41.8元升至42.3元。大摩也下調今年盈利預測4.4%，並將明後兩年也分別下調2.7%及2.1%。

高盛報告指出，上半年中銀香港業績收回於強勁的淨息差，但部分被高於預期的撥備所抵消。該行預計下半年淨息差較上半年仍將有24個基點的上升空間，帶動淨利息收入較上半年增29%，但全年信貸增長速度預期，則將由中高單位數增長，放緩至中單位數。

該行預計，下半年中銀香港收入、撥備前利潤及營業利潤，較上半年將分別增2%、跌5%及跌1%。考慮到第二季強勁的增長勢頭，港元對美元匯率持續上升，良好的成本控制及穩定的資產素質，淨息差將會有進一步改善。

大摩報告指出，中銀香港上半年稅後淨利潤表現高於預期。在強勁的貸款增長和淨息差擴張幫助下，淨息差大致符合預期。至於減值準備撥備17億元，則高於該行及市場預期；財管業務走軟，手續費表現令人失望，低於預期。

基於對今年的淨利息收入預測有所降低，故此下調今明後三年的盈利預測。在外滙交易和掉期收入增加的推動下，上調今年的非利息收入預測，但下調明後兩年年的非利息收入預測，也下調經營開支預測，主因更好的成本管理，預計今年撥備將有所上升。