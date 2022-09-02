恒指午後跌156點　申洲挫近4%｜持續更新

美國股市終止連日跌勢，道指反彈逾百點，不過當地國債孳息率仍上揚，帶動美匯指數更觸及110水平，反映出投資者對美元資產的偏好。美元強勢持續，非美元貨幣自然受壓，其中日圓兌美元失守140關，每百日圓兌港元跌穿5.6。亞太區匯市偏軟，繼續成為市場人士焦點。股市方面，亞太區股市今早同樣偏軟。



【13:19】

恒指跌156點，報19440點，國指跌70點，報6671點，科指報4145點，跌58點。

申洲（2313）跌3.8%，報75.45元。聯想（0992）跌2%，報6.31元。

【12:14】

恒指半日跌121點，報19475點，國指跌53點，報6688點，科指跌40點，報4163點，成交額為440億元。

碧桂園系再次下挫，碧桂園服務（6098）跌5.5%，報14.92元，碧桂園（2007）跌4%。

內房股亦下挫，潤地（1109）跌3.7%，報31.15元，中海外（0688）跌2.3%，龍湖（0960）跌1.4%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌2%，報228元，吉利（0175）跌1.2%，長汽（2333）跌0.7%。

銀行股方面，滙豐（0005）跌0.6%，報47.95元，渣打（2888）跌1.3%。

【11:36】

恒指跌111點，報19485點，國指跌47點，報6694點，科指跌24點，報4179點。

李寧（2331）及申洲（2313）均跌3%。

東方海外（0316）未止跌，報158元，跌1.3%。

【10:21】

港股跌勢加劇，恒指最新報19407點，跌189點，國指報6675點，跌66點，科指跌35點，報4168點。

碧桂園系再受壓，碧桂園服務（6098）跌5.2%，碧桂園（2007）跌4.3%。

潤地（1109）跌2.9%，中海外（0688）跌2.1%。

友邦（1299）跌1.5%。

【09:24】

恒指低開24點，最新報19572點，國指及科指均平開，分別報6742點及4204點。

美團（3690）今早高開1.8%，報182元，騰訊（0700）跌0.2%。

比亞迪（1211）低開1.1%。

滙豐（0005）低開0.9%，報47.8元。