內地擬在港股通設人民幣櫃枱　政府﹕屬互聯互通標誌性項目

中證監副主席方星海今日（2日）表示將推動符合條件的在香港主要上市海外企業證券納入港股通合資格證券範圍，研究允許在港股通增加人民幣股票交易櫃檯，以及支持在香港推出國債期貨，特區政府衷心感謝。

行政長官李家超說：「有關措施是內地與香港金融市場互聯互通的標誌性項目，為內地投資者提供更豐富的投資選擇，協助香港吸引更多海外企業來港上市，並為在港投資國債提供風險管理工具。我衷心感謝中央人民政府繼在新一屆特區政府上任之初公布開展兩地利率互換市場互聯互通後，再一次向投資者表明國家對香港鞏固國際金融中心地位的支持。有關項目在落實後將進一步有利香港達成國家『十四五』規劃的目標，配合內地金融市場高質量開放和發展，貢獻人民幣國際化的進程，以達致兩地金融市場協同發展、互利共贏。」

財政司司長陳茂波表示：「有關措施將為香港證券市場的未來發展，尤其是上市企業國際化和為人民幣證券的發行及交易提供廣闊的發展空間。措施將便利內地投資者透過港股通豐富資產配置、為香港和海外投資者進入國債市場提供離岸風險管理工具，以及深化香港離岸人民幣市場的發展，進一步鞏固香港作為國際金融中心、風險管理中心和全球離岸人民幣業務中心的地位。我感謝國家的大力支持，並將全力推進有關工作。」

政府、證監會和港交所已與有關內地機構開展商討，並將繼續緊密協作，為有關措施的全速落實而努力。

證監會亦指出，對中央政府就擴闊滬深港通機制和進一步提升香港作為離岸人民幣中心及風險管理中心的地位給予的支持，及中證監宣布的相關舉措表示歡迎。

證監會署理行政總裁梁鳳儀表示：「將外國公司納入滬深港通的南向交易，是擴闊市場聯通計劃的重大突破，同時亦增強本港證券交易所作為國際企業重要集資地的吸引力。證監會將與中國證監會、港交所及其內地同業緊密合作，選出更多符合有關資格的證券納入南北雙向交易機制。」

行政總裁歐冠昇表示熱烈歡迎，認為有關措舉是重要的里程碑，為投資者提供更多選擇為香港和內地的市場亦可擁有更多機遇，以及將提升兩地市場的流動性和廣度。