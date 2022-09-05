恒指跌逾200點　港交所挫2.7%　滙景被剔出港股通瀉3成｜持續更新

美國股市再度下挫，上周五（2日）三大指數均跌逾1%。美股續下跌，與聯儲局保持較鷹派態度有關。縱使美股低收，可是今早亞太區股市普遍錄得升幅。另一方面今日起，神華（1088）等4隻藍籌新貴正式納入恒指，以及油組及其盟友即將就未來原油產量開會商討。



【14:39】

滙滙景（9968）被剔出深港股通，股價曾低見0.09元，最新報0.103元，瀉30.4%。至於同被剔出深港股通的建業地產（0832）跌7.4%，報0.44元。

【14:26】

港股跌幅在午後仍逾200點，恒指最新報19212點，跌239點，國指跌97點，報6575點，科指跌65點，報4056點。

港交所（0388）跌2.7%，報305.8元。

【12:29】

港股今日相當疲弱，曾跌逾300點，其中車股表現更是跑輸大市。

恒指中午收市報19204點，跌248點，國指跌98點，報6574點，科指跌83點，報4060點，成交額為598.7億元。

車股今早表現疲弱，其中再遭股神巴莓特旗下巴郡減持的比亞迪（1211），半日跌4.7%，報217.6元，吉利（0175）跌4.8%，報14.42元，長汽（2333）跌1.1%，理想汽車（2015）跌2.5%。

醫藥股亦受壓，藥明生物（2269）跌4.3%，報63.6元，翰森製藥（3692）跌3.4%，報13.58元，中生製藥（1177）跌2%，報3.96元。

科技股方面，京東（9618）跌3.3%，報236元，阿里（9988）跌2.3%，報88.6元，美團（3690）跌2%，騰訊（0700）跌3.1%。

金融股方面，港交所（0388）跌2.5%，報306.6元，滙豐（0005）跌0.5%。

不過能源股卻獲投資者追捧，神華（1088）升4.4%，中石油（0857）升2.5%。

【11:32】

港股跌勢進一步加劇，恒指最新報19123點，跌328點，國指最新報6548點，跌123點，科指跌97點，報4046點。

汽車股下挫，比亞迪（1211）及吉利（0175）均跌逾6%。

今日再次成為藍籌股神華（1088）則升4.6%。

【09:43】

港股跌勢加劇，恒指最新報19167點，跌284點，國指曼新報6558點，跌113點，科指最新報4045點，跌98點。

網易（9999）跌2.4%，報137.3元。比亞迪（1211）再次被巴郡減持，今早挫5.8%。

藍籌新貴周大福（1929）跌0.8%。

內銀股方面，建行（0939）及中行（3988）均跌0.4%。

【09:26】

恒指最新報19299點，低開153點，國指最新報6606點，低開65點，科指最新報4089點，低開53點。

比亞迪（1211）再次遭股神巴菲特旗下巴郡減持，低開5.8%，報215.2元。

神華（1088）再度成為藍籌股，今早平開，新貴周大福（1929）低開0.8%，百度（9888）低開0.9%，翰森製藥（3692）平開。

科技股方面，京東（9618）低開2%，騰訊（0700）低開1.4%，美團（3690）低開1.2%。