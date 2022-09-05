比亞迪再遭股神減持　挫5.8%　恒指跌勢擴大至近300點｜持續更新

美國股市再度下挫，上周五（2日）三大指數均跌逾1%。美股續下跌，與聯儲局保持較鷹派態度有關。縱使美股低收，可是今早亞太區股市普遍錄得升幅。另一方面今日起，神華（1088）等4隻藍籌新貴正式納入恒指，以及油組及其盟友即將就未來原油產量開會商討。



【09:43】

港股跌勢加劇，恒指最新報19167點，跌284點，國指曼新報6558點，跌113點，科指最新報4045點，跌98點。

網易（9999）跌2.4%，報137.3元。比亞迪（1211）再次被巴郡減持，今早挫5.8%。

藍籌新貴周大福（1929）跌0.8%。

內銀股方面，建行（0939）及中行（3988）均跌0.4%。

【09:26】

恒指最新報19299點，低開153點，國指最新報6606點，低開65點，科指最新報4089點，低開53點。

比亞迪（1211）再次遭股神巴菲特旗下巴郡減持，低開5.8%，報215.2元。

神華（1088）再度成為藍籌股，今早平開，新貴周大福（1929）低開0.8%，百度（9888）低開0.9%，翰森製藥（3692）平開。

科技股方面，京東（9618）低開2%，騰訊（0700）低開1.4%，美團（3690）低開1.2%。