比亞迪再遭股神減持　大和料巴郡將沽清　股價短期續受壓

比亞迪（1211）遭股神巴菲特連番沽貨，股價今早跌5.25%，現報216元。有大行認為，由巴菲特掌舵的巴郡，最終會悉數沽清比亞迪，料股價續受壓。

巴郡繼8月24日減持比亞迪133.8萬股，上周四（1日）再減持171.6萬股，套現4.5億元。減持後巴郡仍持有2.07億股，佔比亞迪H股18.87%。

股神巴菲特。（資料圖片）

巴郡09年入股比亞迪 每股僅8元

資料顯示，巴菲特在2008年9月以每股8元，買入2.25億股比亞迪H股，作價僅18億元。

對於巴郡接連減持比亞迪，有內地傳媒引述比亞迪相關人士指出，比亞迪方面亦從港交所獲悉相關情況，股東減持行爲是股東投資決策，公司銷量屢創新高，目前經營情況健康，一切正常。

大和予比亞迪目標價為380元

大和發表報告表示，參考巴郡從2007年7月開始出售中石油（0857）股權，並在2007年10月左右悉數沽清，料巴郡今次亦會全面清出對比亞迪持股。

該行預期，雖然比亞迪的基本面將保持穩健，但料在巴郡沽貨下，比亞迪短期股價將承壓，並建議投資者在相關沽壓消除之後才重新審視。

此外，該行維持對比亞迪「買入」投資評級及目標價為380元。