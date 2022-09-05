美股3B家居CFO墮樓身亡　早前遭投資者入稟控操控公司股價

早前股價大幅波動的美股Bed Bath & Beyond﹑又稱3B家居證實公司首席財務總監Gustavo Arnal死訊。據紐約警方指出，上周五（2日）一名男子從倫納德街56號Jenga Building 18樓墮樓身亡，法醫將發表死因。

終年52歲的Gustavo Arnal，於2020年加入3B家居，對於他離世，3B家居表示深感悲痛。主席Harriet Edelman於聲明內指出，對Gustavo Arnal家人致深切哀掉，並指出曾與對方共事而深感自豪，公司所有員工會永遠懷念他。

上月公司股價現大幅波動

3B家居近期因股價大幅波幅，惹來投資者關注。公司股價在8月上半月急速攀升，由5.07美元抽升至30美元，累計升幅近5倍，最高單日成交額達88億美元，擠身美股市場十大成交之一。其後4日股價跌至10美元以下。

另一方面，有報道指出Gustavo Arnal與投資者Ryan Cohen被控參與哄抬股價再沽，及跨大公司價值。在Gustavo Arnal離世前11日，遭到投資者作出集體訴訟。訴訟指出Gustavo Arnal與Ryan Cohen合謀操控股價，令雙方獲利。公司認為按現時情況判斷，指控屬亳無根據。

Gustavo Arnal上月減持公司5.5萬股

據《路透》報道，Gustavo Arnal於上月減持5.5萬股3B家居，套現140萬美元，尚餘25.54萬股。

公司拒絕就訴訟進行回應，希望各界尊重對方家庭及私隱。

此外3B家居於日前宣布計劃裁員20%，及關閉150家門店，以削減成本。公司亦從摩根大通及Sixth Street Partners獲得逾5億美元新融資。