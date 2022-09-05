8月強積金人均蝕5000元　年初至今蝕3.85萬元

市場波動持續，8月強積金下跌2.16%，為今年以來第7個月度投資虧損，單月投資虧損估算約為230億元，相等於強積金成員每人平均虧損約5,000 元。今年年初以來強積金累計虧損估算約為1,768億元，相等於每名強積金成員平均累計虧損約3.85萬元。

據積金評級數據顯示，計入強積金供款，8 月份強積金成員平均賬戶結餘預計約為 227,400元，較上月減少約4,100元。強積金總資產在 8 月底預計約為1.043萬億元，較上月下跌約190億元。

積金評級主席Francis Chung表示，美聯儲主席鮑威爾在Jackson Hole央行年會上的最新講話，向全球金融市場發出訊息，將採取積極行動來打擊通脹，這意味著息口將會上升以及全球經濟增長放緩的可能性，而這正正代表金融市場面臨的主要風險依然存在，並凸顯分散投資及持續專注於長線投資目標的重要性。

他指出，投資市場波動會產生錯位定價的情況，但這種錯位定價也凸顯了強積金成員保持分散投資的必要。所有強積金計劃均提供預設投資策略基金，收費既低而且也是現成的分散投資基金選項。對於廣大的強積金成員來說，預設投資策略是一個值得考慮 的優質投資方案。