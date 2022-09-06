出差吹水錄　零件廠老闆甘做「小三」的覺悟｜刁佬

因為疫情的關係，過去兩年多以來刁佬與香港一眾市民一樣留在家中沒有出差更沒有外遊。當政府的隔離政策放鬆，刁佬馬上自動按客戶要求出差，一來實在困了太久，二來也真的有不少項目需要到海外參與，為老闆出謀獻策。

一眾男士一齊出差，自然少不了中環三項鐵人耐力賽，食煙飲酒講粗口。吹水的話題自然天南地北。早幾日大家聚討論各國小三的差異，發覺原來世界大同，小三就如COVID 病毒一樣無處不在。

其中有一位老闆更自稱自己也是一個小三，一班中佬自然會心微笑，這位老闆自稱小三其實因為他經營的行業正是為下游產品提供服務的零件製造商。他說做小三要有覺悟，令到身邊的男士及女士都有豁然開朗的覺悟。

小三最重要是了解自己的身份與位置，作為小三（零部件供應商）當然就是為老闆提供貼身的服務，比如生產下游產品組件。因此小三的資金便正值由老闆提供，如果野心太大，希望由小三晉升為正室，相信這個小三很快便被炒魷魚。作為老闆，既然要課金又怎會只得一個小三。

另外，不要以為自己受到老闆的疼愛，就不需要提供合資格的服務。作為一個小三最重要是提供優良的服務。因為老闆對你的疼愛是來自於你的服務，假如有一天你服務得不好，對不起小三可以有好多個，而課金的老闆往往只得一個。

這位老闆談笑風生，生意亦遍布全球，是金屬設備的零部件供應商。能夠由廣東省跨出國門，走進全世界，業務遍布歐美，當然也是一個野心不小的老闆。但為何只甘願做小三，沒有更進一層走去做正宮？原來每一個行業都是隔行如隔山，就算看似簡單的茶餐廳，裏面做茶水檔的要轉到其他工作，都十分困難。不是做不到，而是做不好。

華人廠商要打進世界市場已經十分不容易，如果還想更進一步，在產品脫穎而出，很容易出現槍打出頭鳥的情況。結果可能像華為一樣，不是他的手機不好，而是實在太好！優秀到了一個地步，很多地方的國家部門都不得不嚴陣以待，無所不用其極對它進行壓制。

巨大利益當前，什麼公平競爭，世界大同都可能要放在一邊。刁佬相信，這個世界真理必勝，不過在這一刻它有點忙，可能要先輸幾場才可以幫你獲得勝利。正所謂官府在遠拳頭在近，企業如果太優秀，打破原有市場的利益分配，容易受到既得利益者的壓制，吃虧在眼前。刁佬也相信正義真的長存，不過太多人需要它，有時候分身不暇。兄弟麻煩你自己先頂一頂，如果你夠長命，一定見到正義的來臨。

物離鄉貴，人離鄉賤。要爭取到世界各國的市場及利潤，自然要承擔更多的風險。刁佬祝願遠走他方的華商，團結生財，互相照應。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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