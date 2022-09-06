港股低收仍企穩19200點　內房股上揚碧桂園逆市飆逾9%　友邦偏軟

美股於周一（5日）休市。可是歐洲股市卻因為天然氣等能源價格問題，而明顯下跌，其中德國及意大利股市均跌逾2%；反而即將有新首相上任的英國，卻輕微高收。能源價格高企問題及美國聯儲局的鷹派作風，不利歐元走勢，在周一時兌美元曾觸及20年低位。能源價格問題近期成為市場人士關注焦點，油組及其盟友在周一決定下月減產，導致油價曾於周一上揚4%。



【16:22】

港股反覆下低收，惟仍能企於19200點收市，成交額僅多於800億元。

恒指收市報19202點，跌22點，國指跌21點，報6555點，科指升2點，報4066點，成交額為822億元。

內房股今日高收，碧桂園（2007）升9.3%，收市報2.35元，雅居樂（3383）升3.1%，中海外（0688）升3.5%，龍湖（0960）升5.8%，旭輝（0884）升5.6%。

汽車股方面，吉利（0175）升3.3%，報14.54元，比亞迪（1211）升2.7%，長汽（2333）升2.7%，東風（0489）升0.6%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.5%，報88.05元，美團（3690）跌0.1%，騰訊（0700）跌1.5%。

能源股延續上日升勢，神華（1088）升1.2%，報26.05元，中海油（0883）升0.8%。

金融股方面，友邦（1299）跌0.9%，報74.45元，滙豐（0005）揚2.1%，報48.8元。

【15:17】

內地股市高收，上證收市報3243點，升43點，深成收市報11799點，升121點，滬深300指數收市報4052點，升36點，創業板收市報2540點，升2點。

亞太區股市亦普遍高收，日股升6點，報27626點，台股升16點，報14677點，韓股升6點，報2410點。

港股倒升，恒指最新報19236點，升10點，國指跌10點，報6566點，科指升5點，報4069點。

【14:30】

港股跌幅在午後收窄，恒指最新報19190點，跌35點，國指報6551點，跌26點，科指跌11點，報4052點。

【12:38】

港股今早走勢反覆，略為高開後轉跌，其後不斷拉鋸。

恒指最新報19144點，跌80點，國指最新報6531點，跌45點，科指跌31點，報4032點，成交額為449.21億元。

雖然港股半日低收，但是內房股今早普遍上揚，碧桂園（2007）升7.9%，龍湖（0960）升4.2%，潤置（1109）升3.7%月，中海外（0688）升3.3%，合景泰富（1813）升2.9%。

能源股續攀升，中海油（0883）升1.8%，報10.22元，中石油（0857）升0.8%，神華（1088）升1.7%。

汽車股反彈，比亞迪（1211）升1.1%，報217.4元，吉利（0175）升0.9%。

不過股王騰訊（0700）跌2%，阿里（9988）跌0.8%。

【10:11】

快狗打車（2246）獲納入深港股通，今早曾彈高見8.62元，最新報7.81元，升33.5%。

內房股方面，碧桂園（2007）升7.9%，最新報2.32元，富力（2777）最新報1.49元，升3.5%，中海外（0688）最新報21.75元，升1.9%。

恒指轉升為跌，最新報19193點，跌31點，國指跌22點，報6555點，科指最新報4043點，跌20點。

【09:37】

港股升勢擴大，恒指最新報19317點，升92點，國指升22點，報6600點，科指升19點，報4083點。

昨日起晉身藍籌股的翰森製藥（3692），最新報14.04元，升3.2%。

李寧（2331）升1.7%。

【09:27】

恒指最新報19261點，高開36點，國指最新報6583點，高開5點，科指最新報4081點，高開17點。

阿里（9988）高開0.4%，騰訊（0700）平開，美團（3690）高開1.2%，京東（9618）高開0.9%。

能源股方面，中海油（0883）高開2.6%，神華（1088）高開0.6%。

汽車股反彈，比亞迪（1211）高開1.2%，吉利（0175）低開0.6%。

銀行股方面，滙豐（0005）高開0.8%。