內房｜中海外8月銷售按年跌1成　雅居樂首8個月銷售減近半

多間內房相繼公布8月銷售數據，按年倒退，其中國企中海外（0688）表現較理想，錄得物業銷售額225.07億元（人民幣‧下同），按年跌10.1%；銷售面積為94.45萬平方米，減少29.8%。

今年首8個月，累計合約物業銷售約1,784.77億元，按年下跌30%；銷售面積約798.77萬平方米，減少37.9%。

另一國企保利置業（0119）上月實現合同銷售額為47億元，合同銷售面積為24.7萬平方米。公司又指出今年首8個月合約銷售額約238億元，按年下跌34.62%。

旭輝上月銷售額跌25%

至於民企旭輝（0884）上月8月合同銷售額約150.6億元，按年下跌24.78%；合同銷售面積約101.23萬平方米；合同銷售均價每平方米約1.58萬元。

今年1至8月，累計合同銷售額約943億元，按年下跌46.74%；合同銷售面積約629.35萬平方米；合同銷售均價每平方米約1.59萬元。

建業（0823）8月合同銷售額為17.35億元，按年跌65%，合同銷售建築面積為26.56萬平方米。首8個月合約銷售額為178.93億元，按年跌53.7%，合同銷售面積下跌50.8%至250.5萬平方米。

雅居樂今年首8個月銷售減46%

此外雅居樂（3383）8月預售金額50.5億元，按年下跌40.8%；對應建築面積為41.5萬平方米，減少28.2%。

今年首8個月，累計預售金額495億元，按年下跌46.22%；對應建築面積為389.2萬平方米，減少34.54%